Utset avgjerd om gigantgebyr til daglegvarekjedene

For tre år sidan varsla Konkurransetilsynet at dei tre daglegvarekjedene risikerte gebyr for å ha samarbeidd på ein måte som førte til dyrare daglegvarer.

Påstanden vart avvist av kjedene.

Konkurransetilsynet har tidlegare sagt at ei avgjerd i saka vil komme i løpet av 2023, men no er avgjerda utsett, opplyser tilsynet til NRK.

– Det er ei omfattande sak. Vi har kunngjort partane at vi forventar at det vil komme ein konklusjon i saka i løpet av starten av 2024, seier Magnus Friis Reitan, som jobbar i avdelinga som behandlar saka i Konkurransetilsynet, til kanalen.