Vassbakk frikjent for drapet på Birgitte Tengs

Åna fengsel i Rogaland bekrefter til Nettavisen at 53-åringen er løslatt.

Vassbakk ble frikjent av Gulating lagmannsrett, som samtidig felte en knusende dom over bevisene og etterforskningen.

– Politiet og påtalemyndigheten har gått i bekreftelsesfella, konkluderte lagmann Jarle Golten Smørdal under domsopplesningen tirsdag.

Retten var delt i et mindretall på to og et flertall på fem i synet på skyldspørsmålet i saken. De to fagdommerne er en del av flertallet som konkluderte med frifinnelse. I merknadene til mindretallet framgår det at de mener Vassbakk er skyldig.