Redd Barna-sjefen slutter

Lange har vært generalsekretær for organisasjonen siden 2018.

– Det er ingen dramatikk i denne beslutningen annet enn at det er helhetsvurdering knyttet til at jeg har vært sammenhengende toppleder i mer enn 25 år. Alt til sin tid, og nå har jeg lyst til å jobbe enda mer i dybden med ledelse og lederutvikling, sier hun til Panorama Nyheter.

Etter påske skal hun jobbe med lederrådgiving i eget selskap.

Hun sier videre at Redd Barna er en fantastisk organisasjon, og at det var et vanskelig valg å forlate organisasjonen.