Palestinerne tvinges enda lenger sør i Gaza: – Brudd på folkeretten

Krigens herjinger har tvunget 70 prosent av Gazastripens 2,3 millioner på flukt fra hjemmene sine. Mange har reist sørover i håp om å slippe unna bomberegnet, men når israelske angrep kryper stadig lenger sørover, blir det vanskeligere å finne tilfluktsrom.

Etter at den sju dager lage freden ble brutt i morgentimene fredag, publiserte den israelske hæren (IDF) et kart over såkalte «evakueringssoner» på Gazastripen. Det kom etter internasjonale krav om å sikre trygge områder der sivile kan søke tilflukt fra luftangrepene.

– IDF vil starte et knusende militært angrep på ditt boligområde med sikte på å eliminere terrororganisasjonen Hamas, heter det i SMS-varslet som ble sendt ut fredag, og som oppfordret folk til å søke ly.

– Hold deg unna all militær aktivitet av enhver art.

Kun ti minutter senere rammet det første luftangrepet. Mobilnettet på Gazastripen kan være tregt, og noen ganger kan det ta flere minutter før SMS-meldinger blir levert.

Hundrevis deler ett toalett

Den første oppfordringen til sivilbefolkningen om å forlate hjemmene sine kom i krigens første fase. Den favnet den nordlige Gazastripen, der krigens herjinger var verst, og krevde at folk reiste til den sørlige delen av enklaven.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner omtalte dette som en «tvangsforflytning» kontra en «evakueringsordre», slik Israel selv hevdet.

Men til tross for dette, viser FN-rapporter at en tredel av de drepte på Gazastripen døde i sør, ifølge AFP. «Evakueringssonene» fredag, er ikke noe svar for sivilbefolkningen, ifølge Flyktninghjelpen.

– Utpekte tilfluktsrom er allerede overfylte, med hundrevis av mennesker som deler et enkelt toalett. Mange internt fordrevne søker ly hos vertsfamilier som ikke har kapasitet til å ta imot flere, sier Flyktninghjelpens talsperson i Jerusalem, Shaina Low, til NTB.

– Mange har rett og slett ikke noe sted å sove, og sover ute i det fri uten telt eller annen husly, sier hun.

– Tilbake i helvete

Selv byen Khan Younis, dit mange reiste da de sist måtte flykte fra nord, har nå fått beskjed om å evakuere. Flyktninghjelpens talsperson på Gazastripen, Yousef Hammash, sier Israel har erklært at Khan Younis også er en krigssone.

– Våre barns fredelige nattesøvn er over. Jeg vet ikke hva som venter oss nå, men det ser ut som vi er på vei mot et nytt helvete, sier Hammash i et lydopptak sendt fra Gazastripen.

– Den israelske hæren har sluppet flygesedler over Khan Younis der de ber folk på nytt om å flykte. De sier de betrakter Khan Younis by som en krigssone, fortsetter han.

Hammash sier nordlige byer som Beit Hanoun og Gaza by har blitt angrepet fredag, men også Khan Younis og Rafah i sør. Ifølge det Hamas-styrte helsedepartementet var over 100 mennesker drept da klokken passerte 16 lokal tid fredag.

– Sju uker med galskap har blitt fulgt av sju dager med pause, men nå er vi tilbake i voldssirkelen igjen, sier Hammash.

– Kan utgjøre tvangsforflytning

Khan Younis ligger kun 20 minutter unna Rafah, som er Gaza sørligste by og som grenser til Egypt. At Israel sier menneskene der må reise enda lenger sør, kan utgjøre en tvangsforflytning, ifølge Flyktninghjelpen.

– Israels oppfordring om at innbyggerne skal forlate Khan Younis, uten at de garanterer for sikkerhet eller mulighet til å returnere, kan utgjøre en tvangsforflytning, noe som er et brudd på internasjonal humanitærrett, sier Low.

Også Redd Barna er bekymret for utviklingen og sier den sju dager lange våpenhvilen ikke var nok tid til å få inn nødhjelpen som trengs.

– Humanitære organisasjoner alene klarer ikke holde 2,3 millioner mennesker i live, sier landdirektør Jason Lee i en uttalelse til NTB.

– Vi trenger en varig våpenhvile nå. Det er den eneste måten å beskytte barna på og skape forhold som gjør det mulig for oss å gi nødhjelp raskt nok og i det omfanget som trengs for å redde liv.

– Kun én løsning

Den sju dager lange freden ble brutt i morgentimene fredag. En rakett skutt mot Israel, som ble uskadeliggjort av luftvernet, betydde at krigen igjen var i gang. Det bekymrer Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Det er sterkt beklagelig at våpenhvilen ikke videreføres. Det er sivilbefolkningen i Gaza og gislene som taper på dette, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.

- Jo mer som ødelegges og jo flere som blir drept, dess vanskeligere blir det å få dette over på et politisk spor. Denne konflikten har ikke en militær løsning. Den må løses gjennom en politisk prosess mot en tostatsløsning mellom Israel og den palestinske selvstyremyndigheten, sier han.

FNs generalsekretær António Guterres sier det er alvorlig at krigen igjen herjer, men han håper en våpenhvile fortsatt er på bordet.

– Jeg håper det fortsatt vil være mulig å fornye våpenhvilen vi har hatt. En retur til fiendtlighetene viser bare hvor viktig det er med en ekte humanitær våpenhvile.





































