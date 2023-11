Endeleg kunne han klemme døtrene Aviv (2) og Raz (4) inntil seg – og kona Doron. Familiesamlinga fann stad på eit sjukehus i Israel.

Men Yoni Asher slepp ikkje jubelen laus. Han feirar ikkje frigjevinga av familien. På ein video Asher har lagt ut på X – tidlegare Twitter – og som avisa Haaretz siterer, forklarar han kvifor:

– Det er greitt å glede seg, og å felle ei tåre, det er ein menneskeleg reaksjon, men eg feirar ikkje og vil ikkje feire før den siste kjem tilbake.

Så langt har Hamas sett fri 104 gislar. Haaretz skriv torsdag at 145 gislar framleis er att i Gaza. Dei blei bortførte av Hamas under angrepet mot Israel 7. oktober.

Hans nye familie

Difor vil Yoni Asher gjere det han kan for å få ut dei som framleis sit i fangenskap i Gaza.

– Familiane til gislane er ikkje ein plakat eller eit slagord, dei er ekte menneske, og dei er min nye familie.

Same dag som dei første gislane blei sette fri, gjekk Israels statsminister Benjamin Netanyahu ut og sa at alle dei bortførte skal heim.

– Dette er eit av måla med krigen og vi er forplikta til å oppnå alle måla i krigen, sa han.

Israel-Palestinians REISER HEIM: Far Yoni Asher og mor Doron Asher held godt rundt døtrene Aviv og Raz. Etter dagar på sjukehus reiser dei heim, som ein samla familie. (NTB/AP)

Kidnappa i kibbutz hjå bestemor

Frå ei sjukehusseng i Israel fortel fire år gamle Raz Asher kva ho opplevde i Gaza, saman med søster og mor

– Eg drøymde at me kom heim, og no er draumen blitt røyndom, fortel ho til nyhendebyrået Reuters.

7. oktober blei Yoni Asher att i heimen då kona og døtrene vitja bestemora til jentene i kibbutzen Nir Oz, som ligg nær grensa til Gaza.

Då Hamas gjekk inn i kibbutzen mista Yoni Asher mobiltelefonkontakten med dei. Litt seinare såg han igjen døtrene og kona Doron, på ein video i sosiale medium. Då var dei i Gaza, omringa av væpna menn.

Det er greitt å glede seg, og å felle ei tåre, det er ein menneskeleg reaksjon, men eg feirar ikkje og vil ikkje feire før den siste kjem tilbake. — Yoni Asher

Ti nye gislar

Den mellombelse våpenkvila mellom Israel og Hamas er utvida med eitt døgn, til fredag morgon.

I fråsegna frå det israelske forsvaret (IDF) heiter det at våpenkvila blir forlengd «i lys av innsatsen til meklarane for å fortsetje prosessen med å frigi gislar».

IDF har ikkje oppgitt kor lenge forlenginga strekkjer seg.

GLZ Radio, radiostasjonen til det israelske forsvaret, melde litt seinare torsdag at ei israelsk kjelde stadfestar at Israel har fått ei ny liste frå Hamas med namn på ti gislar og som oppfyller vilkåra.

Israel Palestinians GISLAR: Veggen i Tel Aviv viser plakatar av dei som framleis er gislar hjå Hamas i Gaza. (Ariel Schalit/AP)

Får inn hjelp i Gaza

Qatar, som saman med USA og Egypt meklar mellom partane, stadfestar også at det blir ein sjuande dag med våpenkvile. Den nye fristen går dermed ut fredag morgon klokka sju lokal tid.

– Palestinarane og den israelske parten er blitt samde om å forlengje den humanitære pausen på Gazastripa med endå ein dag, under dei same vilkåra som før, som går ut på våpenkvile og forsyning av humanitær hjelp, innan rammeverket som er mekla fram i fellesskap med Qatar, seier talsmann Majed Al Ansari i Qatars utanriksdepartement.

USA vonar på forlenging

Våpenkvila mellom Hamas og israelske styrkar i Gaza har gjeve gode resultat, meiner USAs utanriksminister Antony Blinken.

Blinken er i Israel torsdag. Han vonar våpenkvila som har gjort det mogleg å frigje gislar som Hamas bortførte frå Israel 7. oktober, kan halde fram.

– Den siste veka har me sett ei veldig positiv utvikling ved at gislar får komme heim. Det har også gjort det mogleg å få inn meir naudhjelp til dei sivile på Gazastripa, seier han.

Israel Palestinians MANGE BARN: Omar Atshan (17) får ein klem av mor etter at han blei sett fri frå eit israelsk fengsel på i Ramallah på Vestbreidda. Storparten av dei frigjevne palestinarane er mindreårige. (Nasser Nasser/AP)

Set fri, arresterer nye

Våpenkvila mellom Hamas og Israel sikrar også at palestinarar blir sette fri frå israelske fengsel. I løpet av dei fire første dagane av avtaleperioden blei 150 låst ut, 117 mindreårige og 33 kvinner.

Samstundes som Israel sender heim palestinske fangar, arresterer dei nye, på Vestbreidda og i Aust-Jerusalem, skriv AlJazeera.

I same firedagarsperiode som dei sette fri 150, arresterte dei 133 nye palestinarar, melder Palestinian Prisoners Society.

---

Hamas-Israel-krigen

Rundt 1.200 menneske blei drepne daå Hamas-krigarar angreip det sørlege Israel 7. oktober, mellom dei minst 33 barn, over 380 var israelske soldatar og politifolk, ifølgje israelske styresmakter.

Israel svarte med å bombe Gaza, og gå inn med bakkestyrkar. Etter litt over seks veke med krig mellom Israel og Hamas, er rundt 14.000 menneske drepne i Gaza, ifølgje Hamas-styrte helsestyresmakter.

---