Våpenhvilen i Gaza har trådt i kraft

Samtidig skal tre ganger så mange fengslede palestinere løslates fra israelske fengsler, ifølge Hamas.

Våpenhvilen trådte i kraft klokka 7 lokal tid, klokka 6 norsk tid. Men kort tid etter gikk flyalarmen i to israelske landsbyer like ved Gazastripen, melder avisa Haaretz. Alarmen varslet om mulige rakettangrep fra Gaza, men det har ikke kommet meldinger om at det har blitt avfyrt raketter.

I timene før våpenhvilen fortsatte kampene å rase på Gazastripen. Blant annet hevder Hamas at det indonesiske sykehuset nord i Gaza by var blant Israels mål natt til fredag, skriver Al Jazeera.

– Israelske styrker har angrepet sykehuset med stridsvogner og ødelagt hele første etasje. Skadene er svært omfattende, sa Sarbini Abdul Murad i organisasjonen som driver sykehuset.

Sykehuset har måttet stanse driften, men fortsatt skal rundt 200 pasienter være på sykehuset.

Avtalen mellom Israel og Hamas innebærer en fire dagers våpenhvile. I løpet av disse dagene skal 50 gisler løslates fra Gaza, og 150 fengslede palestinere skal løslates av Israel. Hundrevis av lastebiler med nødhjelp skal få slippe inn i enklaven.