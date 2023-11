Forening ut mot egen skole: – Håper NLA snart ser lyset

– NLAs verdidokument går på tvers av læreres ansvar som er regulert i opplæringsloven, hvor det er forventet at lærere aktivt skal motarbeide diskriminering, sier Kaspara Halkjelsvik i Pedagogstudentene, til Vårt Land.

I dokumenter til NLA står det oppført: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken ».

Studenter ved NLA har tidligere uttalt at dette utsagnet har opplevdes «som et slag i magen».

Dette har også fått SVs utdanningspolitisk talsperson Grete Wold til å reagere.

Partiet bestemt seg i starten av november for at de i sitt alternative statsbudsjett skulle stryke statsstøtten til NLA på bakgrunn av høyskolens diskriminering av skeive.

– Ingen menneskerett å utdanne lærere

– I våre barnehager og klasserom skal det være plass til alle, og da kan ikke institusjonene som utdanner lærere ha et verdigrunnlag som går imot skoler og barnehagers grunnleggende verdier, sier Halkjelsvik.

Hun er glad for at SV og Rødt sender et tydelig signal ved å kutte i statsstøtten og håper at dette vil bidra til endringer hos NLA.

– Medlemmer og lærerstudenter på NLA har vært engasjert for dette lenge og vi håper at høgskolen endelig ser lyset og går vekk ifra sitt diskriminerende verdisyn. Hvis ikke så mener vi at det ikke er en menneskerett å utdanne lærere, forteller hun.

Hun mener at NLA, med sitt verdidokument, formidler tydelig hva de mener om sine studenter og undervisere. Hun sier at flere forelesere og forskere har sluttet på bakgrunn av dette, og elever satt på gangen av NLA.

For Halkjelsvik er det viktigste at de som studerer lærerutdanning på NLA sørger for at barnehager og skoler er gode steder å være for alle elever og barn, uavhengig av seksualitet eller kjønnsidentitet.

– Diskriminerende verdisyn

Espen Ottosen, informasjonsleder og redaktør i Norsk Luthersk Misjonssamband, sa tidligere denne måneden til Vårt Land at SVs kuttforslag på 340 millioner kroner var useriøst.

Det er SVs utdanningspolitisk talsperson uenig i.

– NLA Høgskolen sitt verdidokument diskriminerer skeiv kjærlighet og skeive ekteskap. Dette er verdier som ikke har noen plass i norsk statlig finansiert høyere utdanning, mener Grete Wold.

Det er på bakgrunn av dette at SV har besluttet å ikke legge opp til videre bevilgninger til NLA i deres alternative statsbudsjett.

– Ved å fastholde diskriminerende holdninger til skeive og deres rettigheter gjør denne utdanningsinstitusjonen at SV ikke kan støtte dem, understreker hun.

Wold sier at SV ikke har noen agenda om å nedlegge kristne privatskoler. Partiet viderefører støtten til andre kristne privatskoler, som for eksempel MF vitenskapelige høyskole.