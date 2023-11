NRK trekkjer «Ingen elskar Bamsegutt»

Det vart klart på ein hasteinnkalla pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Kringkastingsrådet har fått over 220 klager på dokumentarserien. Pressens Faglige Utvalg (PFU) har også motteke fleire klager på serien.

Dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» vart trekt tilbake mellombels av NRK på søndag. Serien handlar om ein ufør mann i 60-åra som flytta til Filippinane for ti år sidan, men som no ønskjer å komme heim. Mannen er tidlegare straffedømd og har ein vilkårsbunden sedelegheitsdom mot seg frå 1991. Denne dommen vart ikkje omtalt i serien.

– Vi har gitt publikum eit ufullstendig bilete, seier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen på pressekonferansen.

Ho seier konteksten for serien er endra, og premissane er endra.

– Eg er svært lei meg for at serien har vorte ei belastning for den familien som er omtalt, legg kringkastingssjefen til.

Ho gir ei utvitydig unnskyldning til Bamsegutt og familien, og til dei fornærma i saka frå 1991.