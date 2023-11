Joe Biden: Svært glad for at gisselavtalen er inngått

– Jeg er svært glad for at noen av disse tapre sjelene vil bli gjenforent med familiene sine når denne avtalen er fullt implementert, sier Biden.

Han bekrefter at amerikanske gisler er ventet å bli løslatt som følge av avtalen.

– Dagens avtale bør bringe hjem flere amerikanske gisler, og jeg kommer ikke til å gi meg før de alle er løslatt, sier han.

En høytstående amerikansk tjenesteperson opplyser at det er tre amerikanske borgere blant de 50 gislene som skal løslates. Det er et tre år gammelt barn og to kvinner.

Utenriksminister Espen Barth Eide melder i en kort melding til NTB at han er glad for avtalen: – Norge ønsker avtalen om en midlertidig våpenhvile velkommen