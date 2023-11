Israel og Hamas samde om lauslating av gislar og pause i kampane i Gaza

Avtalen inneber at minst 50 gislar blir lauslatne over ein periode på fire dagar. I desse dagane blir krigshandlingane stansa, ifølgje ei fråsegn frå Benjamin Netanyahus kontor i Israel.

Dei 50 gislane som skal frigjerast, er kvinner og barn. Israel har dessutan gått med på å utvide våpenkvila med ytterlegare éin dag for kvart tiande gissel som blir lauslaten utover dei 50.

Også Hamas stadfestar at avtalen er i boks. Ifølgje dei inneber avtalen også at 150 fengsla palestinarar skal lauslatast av Israel.

I dagane utan kamphandlingar skal hundrevis av lastebilar med nødhjelp og drivstoff få sleppe inn på Gazastripa, ifølgje Hamas' uttale.

Ukjent når avtalen trer i kraft

Det er ikkje kjent når våpenkvila skal tre i kraft. Ifølgje Al Jazeera er det sannsynleg at dei første gislane og fengsla blir sleppte fri torsdag eller fredag.

Ifølgje Hamas skal Israel ikkje arrestere nokon på Gazastripa så lenge våpena er lagde ned.

Den israelske regjeringa diskuterte saka ut i nattetimane før dei stemde over ho. Kvart over tre lokal tid vart nyheita gjord kjend.

– Den israelske regjeringa har forplikta seg til å få alle gislane heim. I natt godkjende regjeringa rammene for det første steget i å nå dette målet, skriv Netanyahus kontor.

Krigen er ikkje over

Krigen er likevel ikkje over, blir det understreka.

– Den israelske regjeringa, det israelske militæret og tryggingsstyrken skal halde fram krigen for å få alle dei kidnappa heim, utslette Hamas og sørgje for at det ikkje er nokon trussel mot staten Israel i Gaza, står det i uttalen.

Før møtet byrja, tilrådde Netanyahu å stemme for avtalen.

Eit spørsmål det har vore strid om, er om israelske kampfly og dronar skal opphalde seg i luftrommet over Gazastripa under våpenkvila. Avtalen som er inngått, inneber ein stans i luftaktiviteten i seks timar kvar dag over Nord-Gaza i perioden med våpenkvile.

Nøye oppsyn

Minst 237 sivile og soldatar blir haldne fanga av militante palestinarar på Gazastripa etter at Hamas og Islamsk heilag krig angreip det sørlege Israel 7. oktober. Fem er sette fri.

Ifølgje ein amerikansk tenesteperson kjem Hamas til å bli halden under nøye oppsyn for at dei ikkje skal bruke dagane i våpenkvila for å skaffe våpen. Ifølgje tenestepersonane er tre amerikanske borgarar blant dei 50 gislane.

Måndag passerte dødstalet i det palestinske området 13.300, ifølgje Gazas helsestyresmakter, og over 5600 skal vere barn.





















(©NPK)