Hamas sier de skal ha fingeren på avtrekkeren under våpenhvilen

– Mens vi kunngjør enigheten om våpenhvileavtalen, forsikrer vi om at våre fingre forblir på avtrekkeren, og våre triumferende krigere skal holde utkikk for å forsvare vårt folk og overvinne okkupanten, uttaler Hamas.

Ifølge en amerikansk tjenesteperson kommer Hamas til å bli holdt under nøye oppsyn for at de ikke skal bruke dagene i våpenhvilen for å skaffe våpen.

Ifølge Hamas skal Israel ikke pågripe noen på Gazastripen så lenge våpnene er lagt ned.

Hundrevis av lastebiler med nødhjelp og drivstoff skal få slippe inn på Gazastripen i løpet av de fire dagene, ifølge uttalelsen.

---

Fakta: Her er hovedpunktene i avtalen mellom Israel og Hamas.

* 50 gisler løslates fra Gaza over en periode på fire dager.

* I disse dagene blir krigshandlingene stanset.

* Gislene som skal frigjøres, er kvinner og barn.

* Israel har gått med på å utvide våpenhvilen med ytterligere én dag for hvert tiende gissel som løslates utover de 50 første.

* 150 fengslede palestinere skal løslates av Israel, ifølge Hamas.

* Også de 150 palestinerne er kvinner og barn.

* I dagene uten kamphandlinger skal hundrevis av lastebiler med nødhjelp og drivstoff få slippe inn på Gazastripen, ifølge Hamas.

* Avtalen innebærer også stans i luftaktiviteten over Sør-Gaza.

* Nord på Gaza skal luftaktiviteten stanses i seks timer daglig.

* Det er ukjent når avtalen trer i kraft, men ifølge Al Jazeera er det sannsynlig at de første gislene blir sluppet fri torsdag eller fredag.

---