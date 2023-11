Åtte Hizbollah-krigere drept i amerikanske angrep

De amerikanske luftangrepene førte til at åtte krigere ble drept, og angrepene vil ikke gå ustraffet, heter det i en uttalelse fra Hizbollah-brigadene. Angrepene skjedde i Jurf al-Sakhar, omtrent 60 kilometer sør for Iraks hovedstad Bagdad.

En tjenesteperson fra den irakiske, statsstøttede Hashd al-Shaabi-militsen bekreftet tidligere et dødstall på fem personer. Hizbollah-brigadene er en proiransk undergruppe innenfor Hashd al-Shaabi.

Irak fordømmer de amerikanske luftangrepene, og kaller det et brudd på deres suverenitet.

En talsperson for regjeringen sier at angrepene ble utført tidlig tirsdag og onsdag uten at irakiske myndigheter ble informert. Men han kritiserte også de Iran-støttede gruppene som USA sier har utført minst 32 separate angrep på amerikanske mål i Irak siden 17. oktober.

– Enhver væpnet aksjon eller aktivitet utenfor militæret fordømmes og er ulovlig. Dette setter nasjonale interesser i fare, sier talspersonen.