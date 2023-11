UD: Fortsatt i underkant av 60 som ikke har kommet seg ut av Gaza

217 norske borgere og personer med nær tilknytning til Norge har kommet seg ut av Gazastripen siden onsdag. Det er i all hovedsak norske statsborgere og folk med oppholdstillatelse her.

Det slippes ut folk i puljer over grenseovergangen til Egypt. Dagbladet skriver at det ikke er noen norske borgere på lista over hvem som får dra tirsdag.

– Alle som står på tidligere godkjente lister uten å ha kommet seg ut, kan krysse om de kommer seg til grensen i dag eller senere, påpeker imidlertid Utenriksdepartementet.

De skriver i en epost til NTB at det fortsatt er i underkant av 60 norske borgere eller personer med nær tilknytning til Norge igjen i Gaza.

– Det kan være ulike årsaker til at disse foreløpig ikke har krysset grensen. Å reise innad i Gaza kan være svært farlig. Hver enkelt må vurdere sin egen sikkerhet og bevegelser. Det tar tid å forflytte seg, og reiseveien kan være stengt. I tillegg er det utfordrende å kommunisere ettersom telefonnettet og internett er ustabilt.