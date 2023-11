Avis: Nær gisselavtale på Gaza i bytte mot stans i kampene

Avisa viser til personer med kjennskap til saken. Det vil i så fall være det første vedvarende avbruddet i konflikten.

Til nyhetsbyrået Reuters sier en talsperson for Det hvite hus at det ennå ikke er inngått noe avtale. Vedkommende forteller at USA fortsetter å «jobbe hardt for å få på plass en avtale mellom Israel og Hamas».

Avvises av Israel

Til Washington Post sier en talsperson ved den israelske ambassaden i Washington at de ikke kommer til å gi noen kommentarer om gisselsituasjonen. Og ifølge Reuters avviser Israels statsminister Benjamin Netanyahu at det er noen enighet om en avtale.

Ifølge Washington Post skal det i første omgang være snakk om 50 eller flere gisler som skal løslates i puljer hvert døgn. Dette kan ifølge avisa skje i løpet av de kommende dagene. Det skal dreie om gisler som er kvinner og barn.

Avisa henviser til en avtale på seks sider, der det heter at alle parter i konflikten skal stanse kamphandlinger i minst fem dager.

Minst 237 sivile og soldater holdes fanget av militante palestinere på Gazastripen etter at Hamas-soldater angrep det sørlige Israel 7. oktober. Fem er satt fri. Hamas hevder at 57 gisler og krigsfanger er drept i israelske luftangrep. Israel har bekreftet at to gisler er drept.

Hvor mange av gislene som omfattes av den angivelige avtale, er ikke kjent.

– Uker med samtaler

Utkastet til avtale skal ha blitt satt sammen i løpet av uker med samtaler i Qatars hovedstad Doha. Washington Post skriver at blant representanter for Israel, USA og Hamas representert ved meklere fra Qatar har deltatt og viser til diplomatkilder. Det skal imidlertid ha vært uklart fram til nå om Israel ville gå med på en pause i militæroffensiven på Gazastripen.

For å passe på at avtalen overholdes, skal det ifølge avisa brukes overvåking fra lufta. Planen er også å få inn store mengder humanitær hjelp.

En kilde med kjennskap til saken – som har satt som forutsetning av vedkommende ikke navngis – forteller at avgjørelsen om å akseptere avtalen er vanskelig for Israel. Selv om det er sterkt press på statsminister Benjamin Netanyahu for å få gislene hjem, er det også motstand mot å gjøre en byttehandel for å få det til.

WHO: En «dødssone»

Natt til søndag opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO) at de hadde ledet et team som besøkte Shifa-sykehuset på Gazastripen. Nå setter WHO i gang full evakuering fra det de omtaler som en «dødssone».

– Teamet så et sykehus som ikke lenger evner å fungere: Intet vann, ingen mat, ingen elektrisitet og tømte medisinske forsyninger, skriver Tedros Adhanom Ghebreyesus, sjef for Verdens helseorganisasjon (WHO), på X.

– Gitt denne beklagelige situasjonen og tilstanden til mange pasienter, inkludert babyer, ba helsearbeidere om støtte for å evakuere pasienter som ikke lenger kan motta livreddende omsorg der, fortsetter han.

– Våpenhvile. NÅ, avslutter WHO-sjefen.

Massegrav

Teamet fikk på grunn av den usikre situasjonen bare én time inne på sykehuset, ifølge en pressemelding.

WHO rapporterer om tydelige spor etter bombardement og skyting. Teamet melder også om en massegrav ved inngangen til sykehuset, og de ble fortalt at over 80 personer er begravet der.

25 helsearbeidere og 291 pasienter er nå på sykehuset, ifølge WHO. Blant pasientene er 32 babyer som meldes å være i ekstremt kritisk tilstand og 22 dialysepasienter som har fått kraftig redusert tilgang til livreddende behandling. De fleste pasientene har ifølge WHO krigsskader, inkludert mange med komplekse brudd og amputasjoner, hodeskader, brannskader og bryst- og bukskader. Mange av dem skal ha fått alvorlige infeksjoner, blant annet som følge av mangel på antibiotika.

Til andre sykehus

WHO vil i løpet av de neste 24 til 72 timene – avhengig av garantier fra partene i konflikten om sikker ferdsel – transportere pasienter vekk fra Shifa-sykehuset. Det skal skje til Nasser-sykehuset og det europeiske Gaza-sykehuset.

– Disse sykehusene har imidlertid allerede sprengt kapasitet, og nye ankomster fra Shifa-sykehuset vil legge ytterligere press på den overarbeidede staben og ressursene, skriver WHO.

Shifa-sykehuset er det største på Gazastripen. Natt til onsdag denne uka tok det israelske militæret (IDF) seg inn på sykehuset. De hevder blant annet å ha funnet en tunnelsjakt og et kjøretøy med store mengder våpen inne på sykehusområdet. Israel har en rekke ganger hevdet at Hamas har et underjordisk hovedkvarter under sykehuset.

Det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i Gaza avviser på sin side at det var våpen i sykehusbygningene.

Dødstall

Rundt 1200 mennesker ble drept i Hamas-angrepet 7. oktober. Over 380 av de drepte var israelske soldater og politifolk, de øvrige sivile, blant dem minst 33 barn. 5431 ble såret.

Over 12.300 er siden da drept i israelske luftangrep mot Gazastripen, minst 5000 av dem barn. Over 30.000 er såret, hvorav 70 prosent er barn og kvinner. Over 3600 er savnet, blant dem 1750 barn. Minst 205 palestinere er drept av soldater og bosettere på den okkuperte Vestbredden, over 50 av dem barn. Minst 3000 er såret. Fire israelere er drept av palestinere.