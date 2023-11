Israels ambassadør: Norge forstår ikke situasjonen

Ambassadør Avraham Nir-Feldklein har vært utplassert i Norge siden 2018. I et intervju med ABC Nyheter lørdag mener ambassadøren at Støre bygger sin fordømmelse av brudd på humanitærretten på falsk informasjon.

– I utgangspunktet vil eksperter være de som dømmer bedre. Likevel har jeg full respekt for statsministeren. Og vi er ikke enige i denne saken, sier Nir-Feldklein.

Han sier at Israels reaksjon etter angrepet fra Hamas 7. oktober handler om å ødelegge Hamas både militært og regjeringsmessig og at det ikke er mulig for Israel å gå tilbake til slik det var før, at Hamas styrte Gaza.

– Jeg tror ikke dere forstår realiteten i Midtøsten. Vi handler ikke ut fra hevn, og dette er ikke en krig mellom Palestina og Israel, sier ambassadøren.

Han sier videre at Israel ikke har noen intensjon om å være i Gaza, og at i det øyeblikket Hamas leger ned sine våpen vil krigen være over