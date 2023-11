Norge elsker «Bamsegutt» – har samla inn 3 millioner for å få ham hjem

Etter at NRKs nye serie om Jan-Egil «Bamsegutt» Granfoss hadde premiere på onsdag har en innsamlingsaksjon til støtte for Granfoss lyktes med å få inn 3 millioner kroner.

Fredag formiddag har over 13.000 personer bidratt til innsamlingsaksjoner på tjenesten Spleis.

Etter at Spleis-aksjonen ble igangsatt har Dagbladet snakka med nordmannen, som i tolv år har forsøkt å få seg selv og familien hjem fra Filippinene:

– Vi er kjempeglade for pengene. Det viktigste for oss nå er å komme oss ut av dette livet og tilbake til Norge hvor vi håper å kunne leve et normalt liv igjen, sier han.

Storstilt mobilisering

I den nye NRK-dokumentaren «Ingen elsker bamsegutt» blir seerne kjent med Granfoss, med kallenavnet Bamsegutt, som er en uføretrygdet mann i 60-årene fra Rogaland.

Nordmannen har de siste ti årene forsøkt å få hjelp fra det offentlige for å komme hjem fra Filippinene, hvor han i dag bor med sin filippinske ektefelle og deres norskfødte sønn.

I serien forsøker den kjente programlederen Tore Strømøy å hjelpe Granfoss med å få hjelp fra det offentlige.

Jan-Egil «Bamsegutt» Granfoss og Tore Strømøy TOK SAKEN: Tore Strømøy har blant annet besøkt Granfoss der han og familien bor i Cebu City, Filippinenes nest største by. (Kjetil Nesgård/NRK)

Nå har imidlertid folket tatt saken i egne hender. I beskrivelsen av aksjonen på Spleis skriver initiativtaker bak den største innsamlingsaksjonen, Liv-Anne Aanestad Vold:

«Etter å ha sett dokumentaren på NRK med Tore, kjente jeg at vi må kunne hjelpe Jan, kona og sønnen hjem til Norge! Systemet svikter totalt, i alle ledd virker det som. Tusen takk for at du støtter».

Spleis-aksjonen hun oppretta har hittil samla inn over 2,9 millioner kroner. Hun skriver også at den store givergleden har gjort at målet ikke lenger bare er å sørge for transport hjem, men at pengene også skal gå til «å hjelpe familien litt rundt etableringa i Norge».

Til Dagbladet sier Granfoss at han synes utviklinga er veldig spennende:

– Jeg har blitt kontaktet av flere mennesker i dag enn de siste tolv åra til sammen.

---

«Ingen elsker Bamsegutt»

Siden 2021 har Tore Strømøy fulgt Jan-Egil Granfoss’ forsøk på å seg og familien hjem til Norge.

Serien på fire episoder ble publisert samlet på nett 15. november. Samme dag gikk den første episoden på lufta på lineær TV.

---