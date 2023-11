Netanyahu: Har ikke lyktes i å minimere tallet på sivile ofre

I intervjuet med CBS forteller hevder statsministeren at Israel hadde «sterke indikasjoner» på at det ble holdt gisler på Shifa-sykehuset på Gazastripen – og dette var en av grunnene til at soldater tok seg inn på sykehuset natt til onsdag.

– Hvis de var der, var de tatt ut. Vi har etterretningsinformasjon om gislene. Men jo mindre jeg forteller, jo bedre er det, sier Netanyahu.

Det israelske militæret har opplyst at det ikke ble funnet noen gisler på sykehuset.

Torsdag kom imidlertid meldingen om at en bortført kvinne ble funnet død i en bygning i nærheten. Hun var blant dem som ble tatt av Hamas i grensebyen Be'eri 7. oktober. Gruppa tok til sammen rundt 240 personer som gisler.

– Sivile dødsfall er en tragedie

I intervju hevder Netanyahu at Israel gjør alt landet kan for å ikke ramme sivile i kampen mot Hamas, inkludert å slippe løpesedler med oppfordring til å flykte.

– Alle sivile dødsfall er en tragedie. Og vi skulle ikke ha hatt noen, for vi gjør alt vi kan for å få sivile i sikkerhet, mens Hamas gjør at de kan for å sette dem i fare, statsministeren.

Han hevder Israel prøver å knuse Hamas med minimale sivile tap.

– Det er det vi prøver på: å minimere tallet på sivile ofre. Men dessverre har vi ikke lyktes, sier statsministeren.

Myndigheter: Over 11.500 drept

På Gazastripen er over 11.500 mennesker drept og tusenvis av andre såret etter over 40 dager med kraftige israelske angrep, ifølge palestinske helsemyndigheter på Gazastripen.

I Israel ble om lag 1200 mennesker drept da Hamas gikk til angrep 7. oktober, ifølge israelske myndigheter. Opptil 1500 Hamas-krigere ble ifølge Israel drept i angrepet. 50 israelske soldater og offiserer er så langt drept i bakkeinvasjonen av Gaza.