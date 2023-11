UD: Ingen norske borgere har kommet ut av Gaza hittil i dag

– UD er kjent med informasjon om at grensen skal være stengt, og at ingen av de norske borgere som står på dagens liste, har kommet over i dag. Dette viser at det er en kaotisk situasjon, og at det kan oppstå hindre og forsinkelser, slik vi også har sett tidligere, sier pressevakt Cecilie Skjennald i UD til NTB.

Hun opplyser at UD holder kontakten med de norske borgerne og fortsetter å jobbe langs alle spor inkludert ved ambassadene for at de skal komme seg over grensen.

– Vi har forståelse for at de befinner seg i en svært fortvilet situasjon.

Aftenposten meldte først om nyheten. De meldte at ingen norske borgere får forlate Gaza torsdag, men Utenriksdepartementet presiserer at ingen har kommet ut til hittil i dag.

60 nordmenn står på listen over dem som får reise ut fra Gazastripen torsdag. Av disse er over halvparten barn.

51 nordmenn fikk onsdag slippe gjennom grenseposten ut fra Gazastripen og inn til Egypt. Disse hadde i løpet av natt til onsdag ankommet Kairo med buss.