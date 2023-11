Ny, lukka høyring om terroren 25. juni: – Detaljar skal kryssjekkast

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har invitert leiaren for 25. juni-utvalet, Pia Therese Jansen, og to meddommarar til ei ny, lukka høyring. Årsaka er at det kom fram nokre synspunkt frå polititenesta under den opne høyringa som komiteen vil kryssjekke.

– Vi har spørsmål rundt grunngivinga for å tilrå avlysing av solidaritetsmarkeringa. Vi har også spørsmål om kva fakta utvalet har lagt til grunn då dei meinte at styresmaktene braut menneskerettane, seier komitéleiar Peter Frølich (H) til NRK.

Også Noregs institusjon for menneskerettar (NIM) ved direktør Adele Matheson Mestad er kalla inn til høyringa.

– Det er ikkje nokon dramatikk knytt til ekstrahøyringa, men dette var eit terrorangrep der styresmaktene svikta. Det er viktig at vi behandlar saka så grundig som mogleg, seier Frølich.