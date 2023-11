Israels opposisjonsleder ber Netanyahu om å gå

Lapid hevder at et flertall i Knesset vil støtte et skifte i landets lederskap. Hans forslag er at Netanyahus parti Likud fortsatt skal ha statsministeren.

Netanyahu har fått krass kritikk etter at landets etterretning ikke klarte å avverge angrepet 7. oktober.

– Tiden er inne. Vi trenger å etablere en nasjonal gjenoppbyggings-regjering. Likud skal lede den, Netanyahu og ekstremistene vil bli erstattet. Over 90 medlemmer av Knesset vil være partnere i koalisjonen for gjenoppretting og forsoning, skriver Lapid i sosiale medier.

Lapid leder partiet Yesh Atid og var statsminister i et halvår i 2022.