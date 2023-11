Israel melder at dei har angripe huset til Hamas’ øvste leiar på Gazastripa

IDF hevdar at huset vart brukt som «terrorinfrastruktur». I ei melding torsdag hevdar IDF også at det har vorte brukt som møteplass for leiarar i samband med «terrorangrep» mot israelske sivile og IDF-soldatar.

Hamas har ein sivil og militær fløy, og Ismail Haniyeh er leiar for Hamas' politiske byrå, som held til i Qatar.

Hamas vann det palestinske valet 2006, som same år overtok makta i Gazastripa med Haniyeh som statsminister.

Palestinas president Mahmoud Abbas, som leier sjølvstyret på den okkuperte Vestbreidda, ville likevel ikkje godta Haniyeh som statsminister, noko som førte til ei kort krig og splitting mellom dei to palestinske fløyene.