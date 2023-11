Hamas-talsmann sier de angrep Israel for å blåse nytt liv i palestinernes sak

– Den israelske regjeringen har undergravd Palestina-saken. De har gitt 150 tillatelser til å bygge ut og utvide bosetninger. I løpet av 2022 er mer enn 500 palestinere drept på den okkuperte Vestbredden. Gaza har vært under en blokade de siste 17 årene. Vi måtte slå tilbake mot okkupasjonen, sier Osama Hamdan til NRK. Kanalen skriver at han sitter i Hamas’ politbyrå.

På spørsmål om han er stolt over angrepene der rundt 1200 mennesker ble drept, svarer han at han er «stolt av at vi fortsatt yter motstand etter 75 år med israelsk okkupasjon».