FN-topp vil ha krigsforbryter-granskning av Israel og Hamas

Türk besøkte nylig Midtøsten, men Israel lot ham verken få komme inn i Israel, Gazastripen eller den okkuperte Vestbredden.

Torsdag orienterte han FNs medlemsland om situasjonen i regionen etter at krigen mellom Israel og Hamas brøt ut for snart seks uker siden.

FN-toppen viser til det han kaller «ekstremt alvorlige anklager» om at det blir begått mange og grove brudd på internasjonal humanitærrett i krigen. Han sier også at uansett hvem som begår dem, så må de etterforskes grundig, og at de som står bak, må stilles til ansvar, fullt og helt.

Ulike narrativer

– Der nasjonale myndigheter ser ut til å være uten vilje til å gjennomføre slike etterforskninger, og der det er konkurrerende narrativer om spesielt betydningsfulle hendelser, trengs det en internasjonal granskning, sier Türk.

Han orienterte både om situasjonen på Gazastripen – der krigen har ført til enorme lidelser for sivilbefolkningen – og på den okkuperte Vestbredden, der antall drap på palestinere har økt kraftig etter at krigen brøt ut.

– Massive utbrudd av infeksjonssykdommer og sult ser ut til å være uunngåelig, sier Türk om situasjonen på Gazastripen, der mangelen på drivstoff har ført til at både vann- og avløpssystemet og helsevesenet har kollapset.

– Kan bli eksplosivt på Vestbredden

Türk beskriver de israelske bombardementene som «sjeldent intense i dette århundret».

Han kommer også med en kraftig advarsel om at situasjonen på den israelskokkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem kan bli «eksplosiv» som følge av økende vold og diskriminering av den palestinske befolkningen.

– Etter min mening skaper dette en potensielt eksplosiv situasjon, og jeg ønsker å være klar: Vi er langt forbi nivået på tidlige advarsler. Jeg kommer med den aller kraftigste advarselen når det gjelder den okkuperte Vestbredden, sier han.

Nær 13.000 drepte

Minst 197 palestinere er drept og 2.750 såret av israelske soldater og bosettere på Vestbredden siden krigen mellom Hamas og Israel startet 7. oktober, ifølge det palestinske helsedepartementet på Vestbredden.

På Gazastripen er over 11.500 mennesker drept og tusenvis av andre såret etter over 40 dager med kraftige israelske angrep, ifølge palestinske helsemyndigheter på Gazastripen.

I Israel ble om lag 1200 mennesker drept da Hamas gikk til angrep 7. oktober, ifølge israelske myndigheter.