Kommunikasjonslinjene er brutt på Gazastripen – FN sier hjelpearbeid blir motarbeidet

– Jeg tror det er aktive forsøk på å strupe og paralysere operasjonen vår, sier UNRWA-leder Philippe Lazzarini. Han omtaler det som rystende at hjelpeorganisasjoner må be innstendig for å få tilgang på drivstoff.

Telekomselskapene Paltel og Jawwal sier at alle kommunikasjonstjenester i Gaza er ute av drift. Både fasttelefoner, mobilnettet og internettet er slått ut. Årsaken er at det ikke er tilgang på drivstoff til å drive aggregater som produserer strøm.

– Gaza er mørklagt kommunikasjonsmessig. Det er fordi det ikke er drivstoff, sier Lazzarini.

Kan utløse panikk og kaos

Lazzarini sier at han er bekymret for at brudd i kommunikasjonen kan føre til økt panikk og bryte ned det som er igjen av orden i det krigsherjede området.

Dagen etter et tidligere kommunikasjonsbrudd var det «grupper på hundrevis av mennesker som bare gikk inn i lagrene våre og tok det som var tilgjengelig», sier han.

Han sier at dette «utløser og egger til mer angst og panikk».

– Dette kan ødelegge det siste vi har av offentlig orden på Gazastripen. Og om dette brytes ned, vil vi få problemer med driften, sier han.

I tillegg fører det til at UNRWAs personale blir forhindret fra å gjøre jobben sin, fordi de ikke får kommunisert med hverandre.

– Men om det kommer drivstoff, så venter jeg at vi vil få kommunikasjonslinjene opp på fote igjen, sier han.

Isoleres

Tilgangen til internett og telefoni er blitt brutt også tidligere siden krigen mellom Israel og Hamas startet, men teleoperatørene har da forklart at tilgangen ble frakoblet.

Brudd i kommunikasjonen gjør det vanskelig for norske og andre lands myndigheter å kontakte sine statsborgere som sitter fast på Gazastripen.

– Det vil være svært vanskelig for norske myndigheter å få gitt informasjon til norske borgere, og for norske borgere å komme i kontakt med norske myndigheter, slik vi har sett tidligere, skrev kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet i en epost til Aftenposten tidligere i uka.

Nesten 1,6 millioner av Gazastripens nærmere 2,3 millioner innbyggere er fordrevet fra hjemmenen sine.









