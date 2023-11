Brenna: – Du skal ikke måtte stå i matkø i Norge

– Har du ikke penger til mat, bør du oppsøke Nav for å få hjelp, påpeker hun i en epost til NTB.

Hun roser de frivillige organisasjonene for deres viktige arbeid, men understreker at dette skal være et tillegg til det offentlige velferdstilbudet.

Fafo-rapporten, som ble lagt fram torsdag, viser at bare en firedel av de fattige i matkø har norsk bakgrunn. 40 prosent kommer fra Ukraina.

– Tre av fire mottakere av mat er født utenfor Norge. Og den klart største gruppen er nyankomne flyktninger, spesielt fra Ukraina. Når de nå utgjør 40 prosent, så er det en viktig forklaring på økningen, sier Brenna.

Rapporten viser også at de aller fleste som får mathjelp, ikke jobber eller jobber veldig lite.

– Derfor foreslår vi å bruke 770 millioner kroner mer for å få flere av dem som står utenfor jobb, inn i arbeidslivet, sier Brenna.