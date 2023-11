Norske Zaki Kahil ute fra Gaza: – Endelig ute av helvete

– Det er en ubeskrivelig følelse. Jeg kan ikke tro at jeg fortsatt er i live, sier Kahil til Aftenposten.

46-åringen fra Mortensrud i Oslo snakker med avisa fra bussen som er på vei til den egyptiske hovedstaden. Der venter Utenriksdepartementets mottakssenter.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa under en pressekonferanse onsdag ettermiddag at Norge vil bidra til å hjelpe de evakuerte nordmennene hjem fra Kairo til Norge, der de vil følges opp.

Kahil sier han er glad og føler seg trygg.

– Endelig er jeg ute av helvete. Jeg er bekymret for mine slektninger og venner som fremdeles er fanget på Gazastripen, sier han.

KAIRO: Det er gjort klart for å utstede pass og bistå dem som kommer til mottakssenteret i Kairo, Egypt. (UD )

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sa onsdag at alle de 51 norske som fikk forlate Gaza onsdag, kom seg over grensen, men at det kan ta tid før de er tilbake i Norge.

Omtrent 200 nordmenn befinner seg fortsatt på Gazastripen. Det er ventet en lignende gruppe nordmenn gjennom grenseovergangen torsdag.