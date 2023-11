KFUM-medlem skutt og drept på Gaza: – Helvete utfolder seg foran øynene våre

– I går kveld holdt vi pusten da meldinger begynte å komme om at YMCA Gaza var bombet. I går var det nabobygget som ble truffet. Til nå er over 4630 barn drept siden 7. oktober. Vi er i daglig kontakt med våre medlemmer, kollegaer og venner som frykter at de er de neste som må graves frem fra ruinene og begraves i massegraver, sier generalsekretær i KFUK-KFUM Norge Øivind Mehl Landmark.

Øyvind Mehl Landmark Øivind Mehl Landmark, generalsekretær i KFUK-KFUM Norge, er bekymret til sikkerheten til YMCA Gaza-medlemmene som nå er nær omringet av den israelske hæren. (Erlend Berge)

KFUK-KFUM sier at YMCA Gaza og to nærliggende kirkebygg har vært nær omringet av det israelske militæret siden mandag denne uken, og at de som prøver å forlate KFUM-bygget er blitt beskutt. Et eldre medlem av YMCA Gaza ble skutt i leggen da hun forsøkte å ta seg fra kirken, og døde etter etter å ha ventet på en ambulanse i over fem timer, ifølge KFUK-KFUM.

– Helvete utfolder seg foran øynene våre. Direktesendt, minutt for minutt, time for time. Vi har blitt advart om å aldri glemme hvorfor menneskerettighetene ble skrevet - våre felles regler som skulle sikre at vi bevarer vår humanitet, også når krig rammer. Dette felles grunnlaget er i ferd med å legges i grus foran øynene våre, på vår vakt, sier Landmark.

Det oppholder seg rundt 600 mennesker i de tre beleirede bygningene som ikke har klart å flykte sørover, ifølge organisasjonen. En av de tre kirkenes menighetshus ble truffet i et Israelsk luftangrep 20. oktober.

– Da angrepene startet søkte familier tilflukt her, YMCA Gaza skulle være trygt. Nå er ingen steder trygge lenger, sier utenlandsleder i KFUK-KFUM Global, Kristin Bjorå.

Israel Palestinians BOMBET: 20. oktober ble et menighetshus tilknyttet en gresk ortodoks kirke i Gaza truffet i et israelsk luftangrep. Den israelske hæren sier at angrepet var rettet mot en Hamas-base som var like ved dette menighetshuset. (Abed Khaled/AP)

---

YMCA Gaza

KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge har hatt formelt samarbeid og partnerskap med YMCA Gaza siden 1975.

Fra 2019 til 2022 var også YMCA Gaza Operasjon Dagsverk-prosjekt, støttet med midler jobbet inn av norske ungdommer.

Driver blant annet et senter for ledertrening som gir opplæring med fokus kvinners rettigheter, demokratiske rettigheter og lederskap.

---

– Forbereder seg på det verste

– Hele YMCA-familien som KFUK-KFUM tilhører forbereder seg nå på det verste og at den neste bomben kan ramme våre kollegaer, medlemmer og venner, sier Landmark.

Siden Hamas’ angrep og terrorhandlinger i Israel 7. oktober er 11.240 mennesker drept i Israels massive motangrep, ifølge helsemyndigheter i Gaza. Tallene er blitt gjengitt av FN.

– Vi fordømmer på det sterkeste angrepene og de grove menneskerettighetsbruddene på sivile som skjer hver time på Gaza. Vi krever at norske og internasjonale myndigheter gjør alt i sin makt for å kreve en umiddelbar våpenhvile, slipper inn nødhjelp og legger press på partene for å starte fredsforhandlinger som kan få slutt på den langvarige okkupasjonen og igjen gi unge håp om en fremtid i et fritt Palestina, sier Landmark.

Kamphandlinger på sykehus

Klokken 01 natt til onsdag skrev den israelske hæren at de iverksetter det de kaller et målrettet og presist angrep mot Hamas på Shifa-sykehuset på Gaza-stripen. Sykehuset er det største som er i bruk på Gazastripen, og har vært omringet av den israelske hæren.

IDF mener sykehuset blir brukt av Hamas til militæroperasjoner og som våpenlager. De sier at de har funnet våpen og «Hamas-utstyr» i aksjonen, men ingen gisler.

Palestinske helsemyndighetene sier at de holder de israelske styrkene fullt og helt ansvarlige for livene til helsepersonell, pasienter og fordrevne på Shifa-sykehuset, ifølge en uttalelse som er gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Den israelske hæren sier at de har gått til et «målrettet og presist angrep» på et av områdene i sykehuset. De sier også at de vil komme med med kuvøser, babymat og medisinsk utstyr til Shifa-sykehuset.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier til NTB at han er svært bekymret for kamphandlingene ved flere sykehus og militæraksjonen ved Shifa-sykehuset på Gazastripen.

– Dette forverrer den allerede forferdelige humanitære situasjonen i Gaza. Dette har gått altfor langt, og kan ikke aksepteres, sier Eide i en epost til NTB.

Vårt Land har kontaktet den israelske hæren for å få en kommentar, uten å få svar. Artikkelen oppdateres.