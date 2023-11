De første norske borgerne er ute av Gazastripen

– Jeg er svært glad for at de første norske statsborgerne nå har kommet i trygghet på egyptisk side av grensa ved Rafah. Vi fortsetter arbeidet for fullt slik at de andre norske statsborgerne også snart kan komme i trygghet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en epost til NTB.

Etter planen skulle 51 nordmenn få forlate Gazastripen onsdag, 27 barn og 24 voksne. Utenriksdepartementet opplyser ikke hvor mange av disse som til nå har fått krysset grensen.

EGYPT: Reisesenger står klare for at små barn skal få hvile på mottakssenteret i Kairo. (UD )

Rundt 270 norske borgere og personer med norsk tilknytning befinner seg på Gazastripen, ifølge regjeringen. Rundt halvparten av dem er barn.

– Vi har jobbet døgnet rundt siden 8. oktober for å sikre at de norske statsborgerne skulle få komme ut av Gaza. Det er ingen trygge steder i Gaza, og alle som er der utsettes for traumatiske opplevelser, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– I dag er vi lettet over at noen norske borgerne har fått krysset grensa. Samtidig må vi fortsette arbeidet for alle som fortsatt befinner seg i Gaza. Det er en humanitær katastrofe, som også rammer norske borgere. Krigshandlingene må opphøre og humanitær hjelp må få slippe inn, fortsetter Eide.