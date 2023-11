51 nordmenn ute av Gaza: – Vi er ikke i mål før alle er ute

– Den første bussen forlater grenseposten i retning Kairo om få minutter, sa statsminister Jonas Gahr Støre under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

51 nordmenn fikk onsdag slippe gjennom grenseposten ut av Gaza og inn til Egypt. Støre sa videre at de har fått signaler om at flere kan bli klarert for utreise i morgen.

Rundt 200 nordmenn venter fortsatt på å slippe ut av Gaza.

– Gjør alt vi kan

Støre sier at de ikke er i mål før alle er ute, og han legger til at UD har gjort et omfattende arbeid.

– I dag tenker vi på alle dere som har familie og venner i Gaza, som har levd i fortvilelse. Norske myndigheter gjør alt vi kan for å få ut norske statsborgere.

Alle de 51 som ble klarert for avreise tirsdag, er kommet seg over til den egyptiske siden av grenseovergangen, opplyser utenriksminister Espen Barth Eide.

– Det er vi svært glad for, sier Eide.

Han sier at det konkrete antallet på hvor mange nordmenn som kan slippe ut torsdag, ennå ikke er klart, men at det vil være i samme størrelsesorden som onsdag.

Sendes til Kairo

Bussen med de 51 nordmennene vil kjøre til Kairo. Her vil de bli møtt av en krisestab og motta nødvendig helsehjelp.

– En lege er på plass for å hjelpe til. Mange har opplevd traumatiske hendelser, så mange er nok psykisk påvirket, sier Eide.

Når nordmennene kommer til Norge, er foreløpig ikke klart.

– Når disse menneskene kommer til Norge, noe vi skal hjelpe dem med, vil de ha behov for ulike typer oppfølging. Helsesporet er trolig det mest avgjørende. Det skal vi legge til rette for, sier Støre.

Statsministeren presiserer at det er kommunene som har ansvaret for nordmennene som kommer hjem til Norge, men at Helsedepartementet vil koordinere oppfølgingen, i tett samarbeid med andre departementer.

Sender tanker til død nordmann

Støre benyttet også muligheten til å kondolere til familien til den norske borgeren som ble drept i Gaza.

– Våre tanker går til familien, sa statsministeren.

UD meldte om dødsfallet søndag 12. november. Ifølge VG var den drepte personen en tobarnsmor fra Oslo. UD ønsket søndag ikke å gå inn på detaljer om hvordan de pårørende ivaretas.