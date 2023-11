Over halvannen million nordmenn har dårlig samvittighet når de handler

– Det ser ikke ut til at prisøkninger, rekordhøye levekostnader og økte renter kommer til å legge noen stor demper på årets Black Week-salg, sier norgessjef i Prisjakt Christoffer Reina i en pressemelding.

Tvert imot viser årets Black Week- undersøkelse fra Prisjakt, som er gjennomført av Opinion, at totalbeløpet som befolkningen planlegger å handle for, har økt fra 3500 kroner i fjor til 4500 kroner i år.

Likevel avdekker undersøkelsen at antallet nordmenn som kjenner på dårlig samvittighet når de handler, har gjort et byks fra 29 prosent i 2022 til 37 prosent i år. Det utgjør over halvannen million nordmenn.

I aldersgruppen 30 til 49 svarer halvparten at de har dårlig samvittighet når de bruker penger.

– Nesten hver tredje respondent i denne aldersgruppen oppgir også at de har problemer med å få endene til å møtes i hverdagen, og enda flere bekrefter at de har måttet kutte ned på privat forbruk denne høsten, sier Reina.

11.000 personer fra hele landet har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført i månedsskiftet september/oktober. Feilmarginen er på mellom 1,4 og 3,1 prosentpoeng.