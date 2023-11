I flere nye spesialepisoder skal Vårt Lands kommentatorer Dana Wanounou og Emil André Erstad undersøke hvilken informasjon vi kan stole på om konflikten mellom Israel og Hamas.

I sist publiserte episode har de NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal som gjest. I podkasten spør de seg om det er mulig å dekke konflikten mellom Israel og Hamas på en balansert og objektiv måte. Wolasmal har dekket konflikten for NRK, blant annet i ukene rett etter terrorangrepet 7. oktober.

– Journalister skal alltid være opptatt av balanse, spesielt i denne konflikten. For dette er verdens mest utmattende konflikt, opplever jeg, sier Wolasmal i podkasten.

Han beskriver at det er sterke følelser i sving om Israel og Palestina til vanlig, i fredstid, men at disse følelsene forsterkes av den pågående krigen. Wolasmal skildrer blant annet hvordan pressgrupper på begge sider følger med argusøyne hva han lager.

– De følger på ordvalget mitt, hvordan jeg beskriver ting, hvor mye tid jeg vier til de ulike partene, ansiktsuttrykket mitt, kroppsspråket mitt, blikket mitt. Alt blir veid på en gullvekt, analysert og ofte tolket i verst tenkelig retning, sier den erfarne journalisten.

Han beskriver at tre ting har vært redningen i å bearbeide opplevelsene de siste ukene. Han har fortsatt å jobbe, be og brukt tid med sine to døtre.

- Jeg har aldri gitt dem så lange klemmer som jeg gjør nå. Jeg er så ufattelig heldig som har barna mine. Det er det mange som ikke har. Sånn har jeg kommet meg gjennom denne krigen, sier Wolasmal.

Kammersets spesialepisoder om Midtøsten

Spesialepisoder av Vårt Lands politiske podkast som tar for seg konflikten mellom Israel og Hamas.

Vårt Lands kommentatorer Emil André Erstad og Dana Wanounou står bak spesialepisodene.

Hver episode vil ta for seg et bestemt spørsmål i konflikten, sammen med en gjest som er ekspert på temaet.

Du finner podkasten i Spotify, Apple Podkaster eller der du hører på podkast.

