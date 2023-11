Matsentralene sliter med å få tak i nok mat til jul

Daglig leder Per Christian Rålm i Matsentralen Norge sier til Dagen at det er snakk om en dobling i etterspørselen siden da.

Pågangen har bidratt til at det i perioder har vært vanskelig å skaffe tilstrekkelig med mat inn til sentralene.

– Den voldsomme pågangen er ventet å øke i november og desember. Vi har stått i et konstant trykk siden dette eksploderte for alvor i fjor høst. Når vi går inn i advent- og juletiden, setter vi alle krefter inn for å hjelpe så mange som mulig. Det er ekstra krevende å ha presset økonomi på den tiden av året, sier Rålm til avisen.

Daglig leder Christiano Aubert ved Matsentralen i Oslo sier at de så langt i år har delt ut 1850 tonn med mat gjennom de frivillige organisasjonen.

Han forteller at det det tidvis kan være glissent med mat på lagrene og i kjølerommene på sentralen i hovedstaden og at behovet rett og slett større enn dem man klarer å dekke.

– Det varierer selvsagt en del fra dag til dag hvor mye eller lite vi har inne, men det er alltid en evig kamp med å få inn nok og ikke minst næringsrik mat, sier Aubert.