Høyre ber om bredt forlik om asylpolitikk på Stortinget

Solberg holdt tale til sentralstyret i Høyre mandag morgen der hun uttrykte dyp bekymring for den økte uroen i Norge. Hun trakk fram krigen i Ukraina, økningen i antallet migranter over Middelhavet og sa at Norge burde trekke lærdom fra flyktningkrisen i 2015, da tiltak for å møte det økte antallet kom i etterkant.

– Vi trenger en mer helhetlig nasjonal plan for hvordan vi skal ta imot flyktninger og håndtere de store migrasjonsspørsmålene i vår tid. Derfor ønsker jeg at vi tar initiativ til et bredt asylforlik på Stortinget, hvor vi diskuterer opp hele bredden i dette, sa Solberg til partiet.

Hun ramset opp flere mulige tiltak som må drøftes i et forlik.

– Vi må være i forkant og tilpasse politikken til den virkeligheten vi opplever, Heller gjøre grundige avveininger nå, før vi kommer i en presset situasjon enn å sette inn ineffektive og dårlige hastetiltak i gang senere, sa Solberg videre.