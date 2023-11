FN-ansatte drept i Gaza: Espen Barth Eide kondolerer

Personalet på de forskjellige kontorene holdt mandag ett minutts stillhet for å sørge over og hedre kollegene fra FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) som er blitt drept i krigen.

– UNRWA-dødstallet, som allerede er det høyeste i FNs historie, fortsetter å øke, heter det i en uttalelse.

– Jeg uttrykker mine dypeste kondolanser til UNRWA-sjef Phillippe Lazzarini for de mer enn 100 UNRWA-ansatte som er drept i Gaza. Under ekstremt farlige forhold har de gjort sitt ytterste for å beskytte, hjelpe og behandle menneskene i Gaza, skriver Eide på X, tidligere Twitter.

De døde var blant de 13.000 UNRWA-ansatte som jobbet i Gaza, og mange av dem ble drept sammen med familiene sine. De var lærere, skolesjefer, helsearbeidere, inkludert en gynekolog, ingeniører, støttepersonell og en psykolog, opplyste hjelpeorganisasjonen.

– UNRWA-ansatte i Gaza setter pris på at FN senker flaggene rundt om i verden. I Gaza må vi imidlertid holde FN-flagget høyt, som et tegn på at vi fortsatt står og tjener folket i Gaza, sa Tom White, som leder UNRWA på Gazastripen.

FN-kontorer i Midtøsten, Afrika, Asia, Europa og andre steder la ut bilder i sosiale medier av flagg på halv stang fra sine kontorbygg.