Kampene raser mellom israelske styrker og væpnede palestinere i Gaza by. I helgen ble det klart at driften ved Shifa-sykehuset, det største på Gazastripen, i stor grad stanset opp da strømgeneratorene gikk tom for drivstoff.

Søndag opplyste Røde Halvmåne at driften ved deres sykehus i Gaza by, al-Quds-sykehuset, var stanset opp.

Mandag morgen sier visehelseminister Youssef Abu Rish til nyhetsbyrået AFP at alle sykehusene nord på Gazastripen er ute av drift.