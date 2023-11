Politiet: Drapssiktet i Hamar er overtatt av helsevesenet

– Kvinnen ble søndag identifisert, og det er en kvinne i slutten av 30-årene som er funnet død. Kvinnen er kjørt til Rettsmedisinsk institutt for obduksjon. Vi har også en formening om hva dødsårsaken er, sier politiadvokat Tom Erik Wassenaar Berntsen i Innlandet politidistrikt.

En mann i 30-årene ble lørdag kveld pågrepet.

– Det er begjært en prejudisiell observasjon. Så vidt meg bekjent, har siktede samtykket til dette. Politiet har ikke vært i posisjon til å avhøre siktede formelt, og per nå vet vi heller ikke hvordan han stiller seg til siktelsen, sier Berntsen til NTB.

– Bakgrunnen for det er at man forsto forholdsvis raskt at helsevesenet måtte på banen, og sikrede er overtatt av helsevesenet, sier politiadvokaten videre.

Ringte selv til politiet

Siktede ringte selv til politiet og fortalte at noen var blitt drept. Han sto utenfor politistasjonen da han ringte.

– Meldingen han innga til politiet gjorde at man raskt gikk ut og opprettet kontakt med ham utenfor stasjonen. Meldingen gjorde videre at vi rykket ut til en adresse og gjorde et funn som førte til at siktede kort tid etter ble besluttet pågrepet, sier Berntsen til NTB.

Etter pågripelsen utenfor politistasjonen, ble et område der sperret av, og det lå en eske på bakken. Politiet ønsker ikke å si noe om denne esken, eller om det er gjort beslag av noen form for våpen.

– Vi har gjort flere beslag i saken, hva slags beslag, synes jeg det er for tidlig å gå ut med.

Lokal tilhørighet

Politiadvokaten bekrefter at det var en relasjon mellom avdøde og siktede.

– Hva den relasjonen er, vil jeg ikke gå inn på. Årsaken til det er at det er en rekke personer vi skal snakke med, og vi ønsker at de skal være upåvirket av medieomtalen. Det jeg kan si er at begge har lokal tilhørighet.

Berntsen ønsker ikke å si om det var andre til stede på åstedet da politiet kom dit.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hva slags type vitner vi har, annet enn at vi har dannet oss et bilde av at de er i flere kategorier.

Pårørende blir ivaretatt av kommunens kriseteam.

Den drapssiktedes forsvarer, advokat Helge Hartz, var ved 11.40-tiden søndag på vei til Hamar.

Han sier til NTB at det er for tidlig å si når det kan bli aktuelt med et avhør av den siktede.

– Jeg venter på at de skal gjøre en prejudisiell observasjon av ham, så får man etter det avgjøre om det er aktuelt med avhør eller ikke. Jeg skal antakeligvis snakke med ham senere, sier Hartz.