Barth Eide om sykehusangrep i Gaza: – Dette har gått altfor langt

– Jeg er svært bekymret for de kamphandlinger som vi nå ser i umiddelbar nærhet til flere sykehus nord i Gaza. Dette forverrer den allerede forferdelige humanitære situasjonen der, sier Eide til NTB.

– 20 av Gazas 36 sykehus har nå måttet stenge som følge av krigen. De som er igjen, rapporterer mangel på rent vann, medisiner og grunnleggende utstyr. Spesielt drivstoffblokaden gjør det umulig å holde sykehusene i gang, sier han.

– Det sier seg selv at dette har katastrofale konsekvenser for pasientene. Det er samtidig umulig å flytte svært syke og hardt skadde pasienter gjennom en aktiv krigssone, legger han til.

Israel krever at sykehusene nord på Gazastripen tømmes og at pasienter og ansatte forlater det den israelske hæren kaller en konfliktsone.

– Krigførende parter har plikt til å etterleve humanitærrettens regler og beskytte sivilbefolkningen som er rammet av denne konflikten. Partene plikter å beskytte sivile uansett hvor de velger å oppholde seg, og har et særlig ansvar for å beskytte sykehus og andre essensielle sivile funksjoner. At folk ikke følger ordre om å evakuere gjør dem ikke til legitime mål, understreker utenriksministeren.

– En sjokkerende stor andel av de som nå dør i Gaza er barn. Mange av de som ikke drepes eller lemlestes direkte av bombeangrepene, vil leve med forferdelige traumer, sier han.