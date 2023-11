Rekordmange flyktninger ventes til Norge i 2024

– Kommunene har gjort en imponerende innsats. Vi skal fremdeles vise solidaritet og ta vår del av ansvaret for mennesker på flukt. Derfor trenger vi at kommunene stiller opp igjen, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

– Samtidig ser vi at høye innkomster over tid legger press på kommunene og styresmaktenes kapasitet og tjenester på en rekke områder. Når vi nå planlegger å bosette rekordmange flyktninger for tredje år på rad, krever det enda mer av fellesskapet, sier hun videre.

Etter at Russland invaderte Ukraina i februar i fjor, har norske kommuner bosatt over 57.000 flyktninger, hvorav 50.000 av dem er ukrainske.

De siste månedene har Norge tatt imot i snitt 1000 ukrainere per uke. Det betyr at vi tar imot flere enn både Sverige, Danmark og Finland til sammen.