Mann tiltalt for overgrep hentet i Israel – fremstilles for fengsling fredag

Den tiltalte mannen er en norsk statsborger i 40-årene, skriver avisa.

Ifølge Bergensavisen ble mannen pågrepet i Bergen for over tre år siden. Han ble siktet for seksuelle overgrep mot to barn og for vold i nære relasjoner, og han satt i varetekt mens saken ble etterforsket. Etter at han ble løslatt, og før tiltale ble tatt ut, reiste han til Israel.

Mannen ble senere arrestert og fengslet i Israel.

– I går, torsdag, var norske politifolk nede og hentet ham, sier politiadvokat Tine Solfjeld Pedersen i Vest politidistrikt til BT.

Mannen satt fengslet i Israel i omtrent ett år, ifølge forsvarer Linda Ellefsen Eide.

– Han har vært gjennom ganske mye traumer. Han trenger hjelp til å bearbeide dette, og det mener jeg han ikke kan gå godt nok i fengsel i Norge, sier hun.

Hun opplyser at mannen vil begjære seg selv løslatt, men politiet ønsker å holde ham fengslet til rettssaken starter og begrunner fengslingskravet med unndragelsesfare.