Koronautvalgets leder: Kortslutning om Sveriges pandemihåndtering

Utvalgsleder Øystein Olsen skriver det i en kronikk i Aftenposten. Han skriver at det er tvilsom tolkning av tallmateriale som ligger bak Aftenpostens lederartikkel der det slås fast at Sverige lyktes bedre enn Danmark og Norge.

Han skriver at Norge lyktes med å forlenge mange eldres liv. At overdødeligheten i Sverige sank utover i pandemien, skyldes at mange allerede var døde, skriver han.

– Den store kostnaden for Sverige under pandemien er derfor et stort antall tapte leveår. Dette blir stående, selv om dødelighetstallene etter hvert jevner seg ut, skriver Olsen.

Han påpeker også at den svenske koronakommisjonen har konkludert med at Sverige burde ha valgt mer kraftfulle og inngripende tiltak i starten av pandemien.

Olsen påpeker at beslutningen om koronatiltak i Norge og Danmark var forankret hos nasjonale politiske myndigheter. I Sverige ble vedtakene i praksis gjort av Anders Tegnell, skriver Olsen. Han legger til at Sveriges koronakommisjon mener regjeringen burde ha tatt en tydeligere ledelse.