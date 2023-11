Transpersoner kan døpes og være faddere, sier Den katolske kirken

Avklaringen fra Vatikanets departement for doktrine kommer etter at en brasiliansk biskop i juli sendte inn seks spørsmål om lhbt-personers deltakelse i dåp og bryllup. Riktignok tas det forbehold om at det ikke må være noen risiko for «offentlig skandale eller forvirring blant de troende».

I et tre sider langt dokument svarer kirkeledelsen langt mer vagt på spørsmålet om hvorvidt likekjønnede par får lov til å døpe adoptivbarn eller barn som er kommet til verden ved bruk av surrogatmor. Dersom et barn av et likekjønnet par skal døpes, må det være et «velbegrunnet håp om at barnet blir lært opp i den katolske tro», skriver doktrinekontoret.

Svarene, som ble lagt ut på nettet onsdag, er godkjent av pave Frans.

Den 86 år gamle paven har lenge forsøkt å gjøre kirken mer åpen for lhbt-personer uten å endre kirkenes læresetning, inkludert den som sier at tiltrekning mellom to av samme kjønn ikke er en synd, men at seksuelle handlinger mellom de samme menneskene er det.