Det fremgår av SVs alternative statsbudsjett for 2024, som partileder Kirsti Bergstø og finanspolitiker Kari Elisabeth Kaski presenterte torsdag morgen.

I praksis foreslår SV å kutte partiet hele statsstøtten til den kristne NLA Høgskolen: 340 millioner kroner. I 2023 mottok NLA 350 millioner kroner fra staten.

Kuttet til NLA Høgskolen er ikke omtalt nærmere og får ingen begrunnelse i SVs budsjettdokument.

– Vi mener at det ikke er riktig å prioritere det og er nødt til å gjøre omprioriteringer fra regjeringens budsjettforslag for å få nok penger til våre satsinger, sier Kari Elisabeth Kaski til Vårt Land.

SV har også ved tidligere korsveier villet kutte i private høyskoler. Men i partiets budsjettforslag for 2023 ble det ikke foreslått kutt i denne sektoren.

Ord om samliv i NLA Høgskolens verdidokument

Det har i senere år stormet rundt NLAs verdidokument, som viser til ekteskapet mellom mann og kvinne som «bærende norm i samlivsetikken»

– Så SV er ikke på «kristenjakt»?

– Nei, vi er ikke på noe kristenjakt, svarer Kaski.

– Dette har altså ingenting med LHBT-kamp og skolens verdidokument å gjøre?

– Vi har gjort omprioriteringer, der vi tenker at dette er det ikke noen vits i å bruke penger på, sier SVs finanspolitiske talsperson.

KUTTER: Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski - her sammen med partileder Kirsti Bergstø – har lett etter kutt i budsjettet. Å fjerne NLA-støtten er en av de store postene. (Javad Parsa/NTB)

Rivalen Rødt har raslet med sablene

Også SV-rivalen Rødt har tidligere raslet med sablene overfor den kristne høgskolen.

I desember i fjor spurte stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt om Forsknings- og høyere utdanningsministeren ville vurdere å kutte statsstøtten til skolen.

Rødt-politikeren hevdet at samlivsordene i høyskolens verdidokument strider med Opplæringslovens ord om at «alle former for diskriminering skal motarbeides.

Direktoratet Nokut har gjennomgått NLAs akkreditering som høyskole, og vurdert om det kristne verdigrunnlaget står i motsetning til akademisk frihet.

Styret i Nokut konkluderte i fjor med at det ikke er påvist brudd på NLA sin plikt til å fremme og verne om akademisk frihet.

SV har budsjettnøkkel – vil forhandle om kutt også

Kari Elisabeth Kaski er SVs finanspolitiske talsperson og forhandlingsleder. Hun vil knapt på noe felt si hva partiet vil prioritere når de møter Ap/Sp til forhandlinger.

Men SV er regjeringens foretrukne forhandlingspartner – og sitter altså med nøkkelen til om budsjettet går igjennom.

Det er altså uklart per nå om SV vil stå hardt på at nettopp NLA-bevilgningen skal kuttes. Men i forhandlingsrommet serverer SV også egne kutt – som det er flere av i partiets budsjettalternativ.

Reverserer regjeringens kutt til friskoler

Mens NLA Høgskolen får kutt i SVs forslag, vil partiet derimot reversere regjeringens omstridte kutt i støtten til friskoler.

Kuttet ville utgjort 52 millioner i 2024, men onsdag rykket kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ut og varslet at kuttet skal krympes og gjennomgås.

NLA Høgskolen

Privat høyskole med studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand.

Er en livssynsbasert, kristen institusjon.

Eid av følgende organisasjoner: Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

Høyskolen tilbyr utdanning innen fagområdene journalistikk, lærerutdanning, pedagogikk, teologi, religion og filosofi, interkulturelle studier, økonomi- og administrasjon, musikk og idrett.

Kilde: nla.no

