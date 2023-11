Scholz lover beskyttelse av jøder i Tyskland

Tyske ledere markerte torsdag at det er 85 år siden den såkalte krystallnatten, den blodige starten på den landsomfattende forfølgelsen av jødene i 1938.

Under en tale i en synagoge i Berlin sa Sholz at han er skamfull og forarget over en ny bølge med antisemittiske hendelser i Tyskland. Flere jødiske ledere tok ordet under seremonien som ble holdt i en synagoge som to hettekledde menn kastet bensinbomber på i oktober i fjor.

– Et slikt antijødisk har vil ikke bli tolerert, sa den tyske statsministeren ifølge Reuters.

Markeringen skjer mot et bakteppe av økende antisemittisme i Tyskland og en rekke andre land.

– I bunn og grunn handler dette om å holde det løftet som er blitt gitt igjen og igjen i tiårene etter 1945. Løfte om aldri igjen. Enhver form for antisemittisme forgifter vårt samfunn. Vi vil ikke tolerere det, sa Scholz.

Tilspisset

Hamas' massedrap på jøder 7. oktober gir årets seremoni en spesiell betydning, mens Israels flere uker lange bombeoffensiv mot Gazastripen har utløst trakassering av jøder og sågar dødstrusler.

– Vi krever mer enn bare viljeserklæringer, vi krever mer enn solidaritetserklæringer, sa Daniel Botmann, lederen for det sentrale jødiske rådet i Tyskland.

Uro

Mange tyske jøder melder om uro og usikkerhet i disse tider og er redde for å vise sin jødiske tilknytning i offentligheten. Det er satt i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte jødiske forsamlingssteder.

90 år gamle Ivar Buterfas-Frankenthal, en av de siste overlevende etter masseutryddelsen av jødene som fortsatt bor i Tyskland, sier han er svært bekymret over den økende antisemittismen.

– Det er uro i tyske gater, mer enn i 1934, sa Buterfas-Frankenthal under et ungdomsmøte i Bremen i forbindelse med markeringen av krystallnatten. Han bor nå i Niedersachsen og besøker ofte skoleklasser i delstaten sammen med kona Dagmar for å fortelle om livet under Hitler-regimet som kom til makten i 1934.

Organiserte overgrep

Krystallnatten er betegnelsen på novemberprogromen som skjedde natten mellom 9. og 10. november 1938.

Jøder og jødisk eiendom ble utsatt for systematiske voldshandlinger og angrep, i all hovedsak utført av enheter fra Sturmabteilung (SA) og Hitlerjugend, samt ytterliggående medlemmer av nazistpartiet NSDAP.

Om lag 7000 jødiske forretninger og boliger ble vandalisert under novemberpogromen. Offisielt ble 91 mennesker drept. Over 1400 synagoger ble brent ned. Pogromen markerte starten på den systematiske jødeforfølgelsen som bare få år senere utviklet seg til holocaust.