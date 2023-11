Røde Kors: Livsfarlig å gi helsehjelp i Gaza

– Aldri har behovet for livreddende helsehjelp vært større på Gaza, og aldri har det vært så livsfarlig å gi helsehjelp, sier generalsekretær Anne Bergh.

14 av 36 sykehus på Gaza er ifølge Røde Kors ute av drift som følge av gjentatte luftangrep, mangel på medisiner, utstyr og drivstoff.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) har det vært over 100 angrep på helseinstitusjoner og helsearbeidere i Gaza siden 7. oktober. Over 500 mennesker er drept i disse angrepene, 16 av dem helsearbeidere,

Lastebiler på vei til sykehus med medisinske forsyninger ble nylig angrepet, det samme ble ambulanser som skulle evakuere sårede.

– At sårede skal få helsehjelp og at helsearbeidere, sykehus, ambulanser og andre som gir livsviktig helsehjelp skal beskyttes, er grunnlaget for krigens regler, sier Bergh.

– Det er helt avgjørende å respektere og beskytte sykehus, inkludert å sørge for at medisinske forsyninger når fram, sier hun.