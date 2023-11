Dagbladet: UD frarådet kongen å kondolere i konflikten mellom Hamas og Israel

9. oktober sendte UD et brev til hoffsjef Olav Heian-Engdal. I tilrådningen viser UD til «konfliktens politiske natur», står det i brevet som Dagbladet har fått innsyn i.

Videre skriver UD at tilrådningen er i tråd med «hovedregelen om at kondolanser i tilfeller hvor tap av liv og materielle ødeleggelser er forårsaket av menneskelige handlinger med et politisk motiv, går fra regjeringen».

Det er likevel ikke uvanlig at kongen kondolerer ved terrorangrep rundt om i verden. I 2016 og 2019 kondolerte han i forbindelse med terrorangrep i henholdsvis Tyrkia og New Zealand.

Brevet fra UD kom to dager etter at Hamas drepte over 1400 mennesker i Israel, samt tok over 200 gisler, ifølge det israelske militæret.

Kongen har så langt ikke uttalt seg om konflikten.