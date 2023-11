Amerikansk angrep mot iranske mål i Syria

Forsvarsminister Lloyd Austin sier i en uttalelse at angrepet ble utført med to F-15-fly og kommer som svar på angrep på amerikanske styrker den siste tiden. Observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier ni personer ble drept.

Onsdagens angrep er det andre fra amerikansk hold de siste ukene.

Mens spenningen i regionen øker som følge av krigen mellom Israel og Hamas, har styrker fra USA og deres allierte blitt angrepet minst 40 ganger i Syria og Irak siden begynnelsen av oktober. 45 amerikanske soldater har fått alvorlige hjerneskader eller mindre lettere skader.

Austin sier angrepene mot amerikanske styrker må ta slutt.

– Dersom Irans stedfortredere fortsetter sine angrep mot amerikanske styrker, vil vi ikke nøle med å ta ytterligere skritt for å beskytte våre folk, sier forsvarsministeren.

SOHR sier også at tre «ikke-syriske, pro-iranske krigere» ble drept i et israelsk angrep rettet mot iranskstøttede Hizbollah i nærheten av Syrias hovedstad Damaskus onsdag. Angrepet rammet også syriske luftvernstillinger, forteller SOHR-leder Rami Abdulrahman.