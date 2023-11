FN-kolonne nådde fram til Gazas største sykehus

– Mengdene vi har levert, er langt fra nok til å svare på de enorme behovene på Gazastripen, sier WHO og UNRWA og understreker at forholdene på Shifa-sykehuset i sentrum av Gaza by er katastrofale.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) sto bak leveransen, opplyser de selv sent onsdag kveld.

Nødhjelpsleveransen ble gjennomført «på tross av enorm risiko for våre ansatte og helsepartnere som følge av vedvarende bombing», heter det i uttalelsen.

Det er bare andre gang siden krigsutbruddet 7. oktober at FN har klart å levere livreddende forsyninger til sykehuset. Sist gang var 24. oktober.

Hare kamper

Den israelske hæren har rykket inn i Gaza by, og onsdag forteller innbyggere i sentrum av byen at de både kunne se og høre israelske soldater rykke nærmere fra flere retninger.

Kampene pågår nærmere enn en kilometer fra Shifa-sykehuset, som er det største på Gazastripen, ifølge nyhetsbyrået AP. Titusenvis av palestinere har søkt tilflukt i og rundt sykehuskomplekset i håp om at de vil være trygge fra de massive israelske bombeangrepene. Shifa-sykehuset har i likhet med resten av Gazas sykehus blitt overveldet av en jevn strøm av sårede og drepte palestinere.

– Det er nå nesten to pasienter per sykehusseng. Akuttmottaket og avdelingene er overfylte, og leger og helsepersonell tvinges til å behandle sårede og syke pasienter i korridorene, på gulvet og utendørs, sier WHO og UNRWA.

Samtidig har mangelen på medisinsk utstyr og drivstoff til strømforsyning blitt stadig mer prekær.

– Antallet sårede øker for hver time, mens pasienter utsettes for enorm og unødvendig smerte fordi det er tomt for medisiner og bedøvelsesmidler, sier WHO og UNRWA onsdag kveld.

Mangel på mat og vann

Blant dem som har flyktet til Shifa-sykehuset, er Um Haitham Hejala, som søker ly der med sine småbarn i et improvisert telt.

– Situasjonen blir verre dag for dag. Det er ikke noe mat, ikke noe vann. Når sønnen min går for å hente vann, står han i kø i tre eller fire timer. De angrep bakeriene, vi har ikke noe brød, sier hun til nyhetsbyrået Reuters.

Shifa-sykehuset har blitt et brennpunkt i krigen. Den israelske hæren IDF hevder at Hamas' sentralkommando holder til i og under sykehuskomplekset, samt at fremtredende ledere av den palestinske gruppen gjemmer seg der.

600 meter unna

IDF har ikke bevist påstanden. Både Hamas og sykehusansatte avviser anklagene og sier IDF kommer med påstandene for å ha et påskudd til å angripe sykehuset.

En innbygger som bor i nærheten av Shifa-sykehuset, sier at han så israelske soldater i kamp med palestinske soldater i en gate bare 600 meter fra sykehuset.

– Jeg hører alle slags fryktelige lyder. Det er skrekkinnjagende, sier palestineren som vil være anonym, til nyhetsbyrået AP onsdag.

Tirsdag ble en kolonne med medisinsk utstyr beskutt i Gaza by, ifølge Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC). Lastebilene var på vei til Røde Halvmånes sykehus Al-Quds, men endret ruten og leverte i stedet utstyret til Shifa-sykehuset, ifølge ICRC.

Mange på flukt sørover

Mange sivile palestinere har de siste dagene flyktet sørover fra Gaza by.

Gaza by har vært omringet av IDF i flere dager, noe som har ført til at Gazastripen i realiteten er delt i to. Men hæren har de siste dagene lovet sivile fritt leide sørover langs hovedveien mellom klokka 10 og 14.

Den israelske hæren hevder at 50.000 sivile palestinere onsdag flyktet sørover fra Nord-Gaza, der Gaza by ligger.

– De flytter på seg fordi de forstår at Hamas har mistet kontroll i nord, sa IDFs talsperson Daniel Hagari.

Ifølge FNs nødhjelpskontor flyktet 22.000 mennesker fra det nordlige Gaza til sør mellom søndag og tirsdag.

Trygler om drivstoff

Men nødhjelpen må nå fram til hele Gaza, understreker WHO og UNRWA.

– De nordlige delene av Gaza kan ikke og må ikke bli verken isolert eller berøvet leveranser av nødhjelp, sier de og ber nok en gang ber innstendig om at hjelpeorganisasjonene også får levert drivstoff.

Drivstoff er nødvendig både for å drifte sykehus og bakerier og til avsalting av drikkevann.

– I over en måned nå har det ikke blitt sluppet noe drivstoff inn til Gazastripen, inkludert Shifa-sykehuset, sier WHO og UNRWA.