EU-kommisjonen anbefaler å åpne medlemskapsforhandlinger med Ukraina

Det endelige vedtaket skal fattes på EU-toppmøtet i desember.

Både Ukraina og Moldova søkte om EU-medlemskap etter den russiske invasjonen i Ukraina i februar i fjor. Begge landene fikk kandidatstatus noen måneder senere.

Prosessen mot et fullt EU-medlemskap har dermed så langt gått rekordraskt for de to landene.

– Ukraina har allerede tatt over 90 prosent av de nødvendige skrittene mot medlemskap, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da kommisjonens anbefaling ble presentert onsdag.

EU-kommisjonen anbefaler også at Georgia får kandidatstatus, og at medlemskapsforhandlinger med Georgia og Bosnia-Hercegovina åpnes når de to landene har gjennomført nødvendige reformer.

I år er det ti år siden EU sist slapp inn et nytt medlem. Kroatia ble et EU-land i juli 2013.