Butikk ville nekte Israel-venner adgang

Mange reagerte på plakaten, og Verdinytt sendte et bilde til vurdering hos Oslo politidistrikts hatkrimgruppe.

«Dersom en butikk nekter personer adgang på en slik måte som fremgår av plakaten, er det politiets vurdering at det ikke er straffbar diskriminering etter straffeloven § 186», heter det i vurderingen fra politiadvokat Anders Briskodden.

Han begrunner det med at her nektes folk på grunn av politiske standpunkt og ikke på grunn av at man tilhører en bestemt etnisk eller religiøs gruppe. Innholdet er heller straffbart som hatefulle ytringer, mener Briskodden.

Derimot kan plakaten rammes av likestillings- og diskrimineringsloven. Verdinytt har derfor kontaktet Likestillings- og diskrimineringsombudet og venter på svar derfra.