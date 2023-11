Trettebergstuen avviser at hun trosset advarsler i habilitetssakene

– Jeg ønsker å være tydelig på at jeg ikke har utnevnt mine venner etter advarsler. At jeg ikke med viten og vilje har brutt regler, eller trosset mitt eget embetsverk, sier Trettebergstuen under høringen i kontrollkomiteen på Stortinget.

Hun mener det er skapt et slikt inntrykk av habilitetssakene. Nå vil hun rette opp i dette.

– Dette sier jeg ikke for å bortforklare. Det er mitt ansvar at feil har blitt begått, men jeg er opptatt av at fakta kommer fram, og at inntrykket som her er skapt, er feil, sier Trettebergstuen.

Hun gjør det samtidig klart at hun har vært inhabil i utnevnelsen av venner, men sier at hun handlet i god tro og trodde hun kunne foreslå navn.